Emergenza Corona virus, paziente risulta positivo a Valenzano, è il primo caso a renderlo noto il Sindaco

Anche Valenzano ha il primo caso di corona virus. E’ stato accertato che una persona è risultata essere positiva al test.

Il paziente non è al momento ricoverato in nessuna struttura ospedaliera ma è stato posto, come da prassi, in quarantena.

A rendere noto il primo caso di Corona virus a Valenzano è stato il primo cittadino della città Giampaolo Romanazzi: “Mi hanno appena informato del primo caso di Coronavirus a Valenzano. La persona in questo momento è a casa sua, in isolamento, sotto controllo medico”.

Al momento non si conosce l’età del paziente e le sue generalità non sono state rese note per la privacy.