Emergenza Corona Virus in Puglia, salgono a 158 i contagiati, 12 in provincia di Bari, su 130 tamponi 50 sono risultati positivi, dimesso a Bari il paziente 1

In Puglia sono 158 le persone che sono risultate fino ad ora positive al Corona virus. A renderlo noto è stato il governatore della Puglia, Michele Emiliano.

Nella sola giornata di ieri sono stati effettuati 180 tamponi, 50 dei pazienti sottoposti ai test sono risultati positivi.

I nuovi 50 contagi sono così suddivisi: 12 in provincia di Bari, 8 in provincia di Bat, 4 in provincia di Brindisi, 18 in provincia di Foggia e 2 in provincia di Taranto

Il militare di Bari che lavora all’aeroporto di Bergamo che era risultato il primo paziente positivo nel capoluogo pugliese è stato dimesso.

In Puglia salgono però a 7 le vittime. Ieri è morta una donna di 76 anni di Veglie. La donna era risultata positiva al Corona Virus.

La donna è morta all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.