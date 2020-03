Avanti un altro, brutto colpo per Paolo Bonolis: la Brambilla lascia il programma.

Avanti un altro, la celebre trasmissione di Paolo Bonolis subisce l’abbandono di Francesca Brambilla la “Bona sorte” del programma che ha deciso di lasciare lo studio per correre al fianco della madre malata.

Prima che tutta l’Italia diventasse Zona Rossa, infatti, l’avvenente valletta di Avanti un altro è volata in Egitto per assistere la mamma malata di sclerosi multipla.

Raggiunta telefonicamente ha voluto chiarire che sua mamma è in cura con delle potenti terapie che abbassano le difese immunitarie rendendola più fragile ed esposta agli attacchi dei virus. Per questo motivo, la showgirl ha ritenuto opportuno portarla via dall’Italia verso un alto paese meno colpito dal Coronavirus, dove si presume rimarranno almeno per un mese.

Ovviamente la Brambilla continua ad essere solidale con l’Italia anche attraverso donazioni ed il suo cuore ed il suo pensiero costante rimane ovviamente con il suo paese d’origine, in questo momento così provato.

La bella showgirl bergamasca, classe 1992 è una presenza fissa nel cast del programma “Avanti un altro” che ogni sera entra nelle case degli italiani; la ragazza, oltre ad essere bella e solare, ha rivelato doti di ironia e simpatia che lasciano intravedere per lei un futuro da conduttrice.

La Brambilla, che ama la musica e lo sport, sogna di mettersi alla prova con un programma tutto suo, anche comico e non disdegnerebbe neanche un reality per aumentare la sua popolarità.

La donna però, rimane ferma nei suoi principi essenziali, come quello di non scendere a compromessi e di non spogliarsi poiché ritiene di potersi guadagnare la fama in altri modi sicuramente più professionali. Anche quando le è stato proposto di posare nuda per la copertina di Playboy non ha mai accettato, pur rinunciando a cifre importanti e alla notorietà sicura; l’unica esperienza che la Brambilla si è sentita di vivere è stata quella di partecipare ad eventi come coniglietta di Playboy, per GQ e per Maxim, ma sempre vestita ed in presenza dei suoi genitori.

L’esperienza con Bonolis è stata per lei un’ottima scuola, dato che l’istrionico conduttore, sempre imprevedibile, l’ha preparata ad affrontare qualsiasi situazione senza scomporsi e basandosi sulla spontaneità e sull’improvvisazione. La grande sintonia all’interno del programma ha fatto nascere anche una bella sinergia tra lei e Franco Pistoni ( lo iettatore), tanto che i due hanno creato una pagina Instagram chiamata i “Brambistoni” con video simpatici e divertenti.