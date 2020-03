Amici tensione alle stelle, Maria De Filippi nervosissima perde le staffe prima con Alessandra Celentano poi con Valentin

Tensione alle stelle per il programma “Amici”. Lo stress comincia a farsi sentire sempre più violentemente all’interno del reality show in onda su Canale 5. Maria De Filippi perde letteralmente le staffe prima con Alessandra Celentano, poi con Valentin messo alla porta dalla conduttrice.

Il clima è surreale e propone un’ambientazione che pian piano ci stiamo abituando a vedere: studio vuoto, niente pubblico e niente sigla e si nota anche l’assenza della giurata Loredana Bertè rimasta bloccata a Milano a causa delle nuove disposizioni del governo per contrastare la diffusione del Coronavirus. La Bertè viene momentaneamente sostituita da Christian De Sica. I tecnici in studio bardati con guanti e mascherine di protezione.

In questa situazione già così fragile e particolare si incastra la crisi della cantante Nyv che ha già accusato durante la settimana dei momenti di nervosismo che l’hanno portata ad abbandonare la casetta e le prove; ovviamente la punizione dei professori non si fa attendere e per giustizia nei confronti degli altri concorrenti in gara, la ragazza dovrà passare direttamente alla fase eliminatoria poiché, come sottolinea Rudy Zerbi, nella professione di artista ci si scontra continuamente con la paura di non farcela e con sfide che bisogna avere la forza di affrontare.

L’atmosfera allegra ed amichevole che da sempre ha caratterizzato la trasmissione, sembra scomparsa lasciando il posto a tensioni e malessere generale: c’è qualcosa che non va e la goccia che farà traboccare il vaso è l’astio che corre tra i ballerini Javier e Nicolai. L’ucraino non risparmia parole duro nei confronti del suo collega, accusandolo di non riuscire ad emozionare il pubblico, poiché sempre ingabbiato nella stessa espressione; la replica non si fa attendere e forse il giudizio del professor Timor Steffens mette tutti a tacere quando rimprovera il presuntuoso Nicolai che avere solo talento non basta se questo non è accompagnato dall’umiltà di sapersi mettere in gioco e di voler migliorare.

Il caso ci mette lo zampino ed estrae la sfida tra i due ballerini che viene vinta da Nicolai.

A questo punto i social si scatenano indignati per il risultato, piovono critiche e proteste e Javier abbandona platealmente il programma.

Nonostante l’intimazione di Maria a tornare sui suoi passi, javier non cambia idea e la rabbia di Maria si scatena contro la Celentano, colpevole a suo dire di aver fomentato la rabbia di Javier, anziché calmarlo e convincerlo a rientrare. E’ il delirio generale e come ultimo e definitivo colpo di scena la trasmissione viene interrotta in anticipo!