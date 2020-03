Mara Venier oggi niente Domenica In, era prevista la presenza del vice ministro della Salute Sileri risultato positivo al Corona virus

Paura per Mara Venier. Anche il programma della Mara nazionale è stato cancellato dal palinsesto Rai per fare posto a programmi di approfondimento sull’emergenza Coronavirus che il nostro paese sta vivendo.

Oggi 15 marzo la popolare trasmissione non andrà in onda e non si hanno notizie sulla ripresa del contenitore domenicale trasmesso da Rai 1. Per ironia della sorte nella puntata di oggi era previsto come ospite in studio il vice ministro della salute Pierpaolo Sileri per cui è stato accertato il caso di contagio, così come il Vice ministro dell’Istruzione Anna Ascani positiva al Coronavirus.

Il medico è attualmente in isolamento e riesce a lavorare da casa ed ha rilasciato direttamente la notizia pubblicandolo sui suoi profili social. La moglie ed il figlio stanno bene, pur condividendo con Sileri la stessa casa.

Domenica In va ad aggiungersi ad altri programmi Rai per i quali è stata disposta la sospensione come I soliti ignoti condotto da Amadeus, L’eredità presentato da Flavio Insinna, Detto fatto con Bianca Guaccero, Vieni da me di Caterina Balivo e La prova del cuoco con elisa Isoardi e Claudio Lippi; anche la nuova edizione di Ballando con le stelle condotto da Milly Carlucci è stata rinviata.

Mara Venier ha confessato di essere paralizzata dalla paura, e sta vivendo giorni di angoscia e notti insonni.

In un’intervista al settimanale “Oggi” ha svelato che il suo più grande terrore è l’eventualità che il marito Nicola Carraro possa ammalarsi, tanto da essere ossessionata continuamente da questo pensiero; la situazione è difficile, tanto più che l’evoluzione è ignota a tutti, non si intravede la fine di questa pandemia e soprattutto non esiste ancora un vaccino.

Il marito della Venier è un uomo non più giovane che in passato ha avuto dei problemi polmonari, pertanto può essere considerato un soggetto a rischio; attualmente è in casa, rispettando la quarantena imposta a tutto il paese e la bionda conduttrice che continua a lavorare, osserva tutte le precauzioni imposte dal decreto governativo: si lava molto spesso ed accuratamente le mani, rispetta le distanze ed esce solo a fare la spesa, purchè non vi sia troppa gente.

Anche se cerca di essere ottimista e di pensare positivo, la grande preoccupazione verso il coniuge la spinge ad essere più apprensiva ed anche più vulnerabile; anche lei come tantissimi suoi colleghi ha voluto lanciare un appello su Instagram invitando tutti e principalmente i più giovani a non uscire e a rispettare le regole di questi giorni.