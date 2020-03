Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo perché la loro storia è finita? Il cantante napoletano troppo geloso della sua giovane compagna

Perché è finita tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo? L’epilogo di una storia che sembrava una favola è arrivato dopo 15 anni e un figlio e a renderlo noto è la stessa Anna Tatangelo in accordo con il cantante.

Nell’ultimo periodo la coppia viveva vite separate dopo aver tentato in ogni modo di far funzionare un rapporto minato da troppe crisi; le strade dei due cantanti si dividono anche se la Tatangelo assicura che ci saranno sempre per il loro unico figlio ed approfitta dell’occasione per chiedere a tutti i fans che venga rispettata la loro privacy in un momento così delicato.

Già nel 2017 i due si allontanarono per una pausa di riflessione, ma questa volta l’addio sembra essere davvero definitivo. La scorsa estate la Tatangelo era in vacanza in Grecia senza Gigi e poi a Natale pare ci sia stata la rottura senza appello e la decisione di separarsi sia stata presa dalla donna.

Altri segnali poi hanno sancito agli occhi di tutti la parola fine alla loro storia d’amore.

La donna non si è vista a Sanremo dove Gigi ha presenziato in qualità di ospite e non c’è stato alcun messaggio sui social in occasione del compleanno di Gigi D’Alessio che ricorre il 24 febbraio.

Ora Anna Tatangelo è tornata a vivere nell’appartamento ai Parioli nel quale si era trasferita con il figlio Andrea a seguito della crisi di tre anni fa, lasciando la villa romana dell’Olgiata nella quale la coppia viveva.

Il loro fidanzamento era nato quando lei era poco più che maggiorenne e sognava con il popolare cantante un matrimonio da favola. Ma il matrimonio non è mai arrivato e questo per la ragazza deve essere stato un duro colpo da accettare; quando i due si conobbero c’erano tutte le ragioni per cui il rapporto non potesse essere ufficializzato, dato che D’Alessio non aveva ancora divorziato dalla prima moglie Carmela Barbato, con la quale aveva avuto tre figli, Claudio, Ilaria e Luca.

Però anche dopo il divorzio, Gigi è rimasto fermo sulla sua posizione di non risposarsi, così come non ha mai voluto cedere nell’assecondare il desiderio di Anna di avere un altro figlio. Tante piccole ferite che nel tempo sono diventati screzi insanabili che hanno aumentato la distanza tra i due.

La gelosia di Gigi per la bella compagna è stato poi un grande motivo di insofferenza per la donna che si sentiva oppressa dalle paure dell’uomo. Ora su questa coppia sembra calato definitivamente il sipario.