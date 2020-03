Uomini e donne, chi è Marcello Michisanti, l’affascinante nuovo tronista che ama gli animali e le Porsche

Conosciamo Marcello, il nuovo protagonista di Uomini e donne. L’affascinante Marcello pare riesca a sedurre tante donne, ma di sicuro non risulta particolarmente gradito all’opinionista Gianni Sperti.

Marcello Michisanti è un romano di 68 anni molto elegante e distinto che attira parecchi consensi da parte dell’universo femminile: ha fascino da vendere, del resto lavora ancora nel settore della moda e nonostante sia nonno non rinuncia alla passione per le Porsche e pare ne possieda due.

Ha due figli adulti Marco di 47 anni e Chiara di 39, per cui dopo una lunga vedovanza, ha sentito l’esigenza di conoscere una nuova compagna per poter condividere con lei la sua vita; sin da subito, però l’interessante Marcello si è rivelato un uomo particolarmente attento ed esigente e per poterlo conquistare occorrono doti particolari.

Nella sua casa di campagna l’uomo vive con 2 gatti, 2 cani e 5 bassotti, per cui la caratteristica principale che lui apprezza in una donna è senz’altro l’amore per gli animali che lui talvolta posta sul suo profilo Instagram; non ha molti seguaci sui social, evidentemente chi lo apprezza preferisce seguirlo per mezzo della trasmissione di Maria De Filippi.

La sua futura compagna non deve essere particolarmente avvenente, dato che lui apprezza moltissimo lo spessore e l’intelligenza; certamente curata, ma all’interno deve possedere quelle qualità mentali in grado di far durare nel tempo una relazione.

Giunto in studio per corteggiare Gemma Galgani, ha finito poi per corteggiare Anna Tedesco ed Antonella Brini, una volta naufragati i primi approcci con la dama di Torino.

Sulla frequentazione con Annamaria ci sono parecchi dubbi sulla veridicità del loro legame, insinuati dal ballerino Gianni Sperti; lui non ha mai fatto mistero sul suo scetticismo, anzi, rincarando la dose, ha affermato che secondo lui la loro storia è solo una messinscena, recitata per il programma, che non coinvolge affatto sentimentalmente i due. E come se non bastasse Gianni Sperti, poco delicamente gli ricorda che ha ottant’anni.

Ovviamente Marcello si è sentito piccato da queste accuse ed ha cercato di difendersi e di sostenere la veridicità del suo corteggiamento; inoltre per ribattere a Sperti, gli dice che ad 80 anni il ballerino sarà sicuramente da buttare. La discussione tra i due continua sino a quando arriva la proposta di Valentina Autiero che suggerisce a Marcello di invitare fuori per un weekend Annamaria, in modo da dimostrare al pubblico il suo reale interesse per la donna.