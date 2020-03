Emergenza Coronavirus, Caterina Balivo per precauzione non dorme con suo marito da 10 giorni

Caterina Balivo confida il suo segreto, ma poi si pente. In diretta ad Italia Sì, la trasmissione di Marco Liorni che sostituisce momentaneamente Domenica In, la bella Caterina, collegata via Skype, confessa candidamente di non dormire con suo marito da 10 giorni.

Poi, resasi conto della gaffe, la conduttrice di Vieni da me cerca di spiegare le ragioni di questo allontanamento forzato che non dipendono da una crisi coniugale, bensì da un’eccessiva prudenza in questi giorni di quarantena forzata per cercare di rallentare i contagi da Coronavirus.

La coppia infatti ha dei bambini che necessitano accudimento, per cui un eventuale contagio sarebbe per loro un vero disastro.

Al marito Guido Maria Brera, presente durante il collegamento audio video, Caterina ha chiesto scusa per aver rivelato un dettaglio abbastanza privato della loro vita personale, aggiungendo poi di non essersi riuscita a trattenere. Brera è apparso comunque sorridente, poiché in fondo la preoccupazione della Balivo è condivisibile da tutti in questo particolare momento in cui non si può neppure contare sul supporto e sulla presenza di altri familiari, primi fra tutti i nonni.

Anche il programma di Caterina Balivo, Vieni da me, è stato sospeso dal palinsesto Rai, così come tanti altri: l’ultima puntata è andata in onda venerdì 13 marzo, ma la conduttrice continuerà a far sentire la sua presenza attraverso i social.

L’apprensione della Balivo era già apparsa tangibile durante l’ultima diretta del suo salotto pomeridiano in onda su Rai 1 senza pubblico in studio: si discuteva dell’epidemia che ormai aveva assunto proporzioni tali da essere dichiarata ufficialmente pandemia e la conduttrice scoppia in lacrime durante la lettura di un messaggio che Papa Francesco aveva pubblicato su Twitter.

Il Pontefice incoraggiava alla speranza ed alla forza, vivendo la Quaresima con la stessa mitezza di Gesù, e Caterina Balivo non riesce a trattenere la sua commozione di fronte a queste belle e consolatorie parole ed interrompe per un attimo la diretta del suo programma. Ma lo spettacolo deve continuare e così armata di disinfettante per potersi pulire le mani ed asciugare le lacrime, torna in sé, chiede scusa al pubblico per il suo momento di fragilità e riprende la trasmissione.

Sono giorni confusi, purtroppo, ma la prudenza impone uno stravolgimento nelle abitudini di ognuno di noi, specie per quel che riguarda i rapporti umani la cui mancanza è in parte attenuata dalla tecnologia e ci fa sentire un po’ meno soli.