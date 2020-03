Grande Fratello Vip, eliminazioni multiple per fine anticipata del programma

Chiusura anticipata per il Grande Fratello. Sono stati gli autori a comunicare agli abitanti della casa del Grande Fratello Vip che a causa dell’emergenza Coronavirus, il programma verrà chiuso in anticipo anche per solidarietà al popolo italiano che sta dimostrando in questi giorni un grande senso di responsabilità

Adriana Volpe scoppia in lacrime e comincia a temere sul serio per il marito e la figlia; si commuove anche Antonella Elia mentre appare fuori luogo la reazione di Fernanda Lessa che spera di rientrare ancora in gara.

La modella brasiliana propone di fare festa e di ballare la samba tra l’indignazione di tutti poiché la donna pare non essersi resa conto della gravità della situazione.

Ciò che si sa al momento è che rispetto alla prevista precedente data di chiusura al 27 aprile, la produzione abbia contratto i tempi, decidendo di far terminare il programma nella prima settimana di aprile si pensa a lunedì 8 aprile.

Si torna dunque alla programmazione solita, mentre questa edizione era stata pensata un po’ più lunga delle altre.

Prima dell’elezione del vincitore restano solo altre 4 puntate pertanto salterebbe il solito meccanismo delle eliminazioni per fare posto ad un sistema ad hoc: ora ci sono in gara 15 concorrenti per cui si prevedono nomination con eliminazioni multiple.

Il comunicato letto nella casa ha voluto sensibilizzare e mettere a conoscenza tutti i concorrenti della grave situazione che il paese vive e delle ripercussioni a livello globale. Ovviamente il programma rimane un momento di svago e di leggerezza per chi è in quarantena e vuole seguire la trasmissione per distrarsi dalle preoccupazioni.

Ad ogni modo ogni abitante della casa può parlare singolarmente con i propri cari per essere rassicurati e vivere con tranquillità le ultime puntate del reality.

Per Adriana Volpe questa situazione è davvero particolare e piena di angoscia: suo marito Roberto Parli e la loro figlia Gisele, dovrebbero trovarsi in Costa Rica, anche se a questo proposito non si hanno notizie certe. Probabilmente si chiarirà il tutto durante la prossima puntata del GF Vip che andrà in onda mercoledì 18 marzo.

Tutti però hanno accusato il colpo di questa notizia, non tanto per la contrazione del programma, quanto per l’emergenza che ha messo in ginocchio l’Italia: Paolo Ciavarro si è commosso ed ha manifestato malinconia e preoccupazione. Appare sollevato della chiusura anticipata, invece Fabio Testi, che in più di un’occasione aveva espresso il desiderio di abbandonare la casa .