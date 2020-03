Emergenza Coronavirus, morto paziente di Bitritto ricoverato al Policlinico di Bari, confermati altri cinque casi sempre a Bitritto

Ad annunciare la morte di un uomo di Bitritto positivo al Corona Virus è stato il sindaco della cittadina alle porte di Bari, Giuseppe Giulitto.

L’uomo deceduto stamattina aveva 81 anni. Il Sindaco ha precisato che ci sono altri 5 casi di persone positive al Corona Virus in città ma nessuna è ricoverata in terapia intensiva al Policlinico di Bari.

Secondo quanto riferito dal Sindaco Giuseppe Giulitto: “Prima di contrarre il coronavirus l’anziano era stato già ricoverato per una polmonite. Le sue condizioni di salute non l’hanno aiutato a sconfiggere questo male. Al momento gli altri 5 casi registrati a Bitritto sono in quarantena. Purtroppo essendo il nostro il comune più vicino a Bari, molti hanno contratto il virus nel capoluogo ma sono in quarantena da noi in quanto domiciliati qui”.