Coronavirus, De Caro pensa a multe di 2000 euro per chi esce senza motivo

Ieri sera è stato diramato l’ultimo bollettino che ha contato 13 contagiati e 200 persone in quarantena.

A questo punto Decaro, sempre nell’ottica del contenimento della diffusione del virus, sta pensando a delle multe per chi esce senza motivo e ha dichiarato: “Chi esce senza motivo 2mila euro di multa”

De Caro non molla e non intende arrivare ad una situazione di mancanza di posti letto negli ospedali come sta accadendo in altre parti d’Italia.

Decaro, durante la sua diretta facebook, ha fatto sapere che intende “inasprire le multe per chi resta in giro senza motivo. Il fenomeno si sta allargando”, infatti, ha dichiarato: “Sono in valutazioni delle restrizione per il tempo per l’attività fisica. Restate a casa. Rischiamo che i posti letto media a disposizione possa diventare insufficiente come sta accadendo in altre parti di Italia”.