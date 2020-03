Coronavirus, Lopalco ha parole rassicuranti: “In Puglia numero dei contagi si è stabilizzato, presto avverrà per i decessi”

Pierluigi Lopalco, docente ordinario di Igiene all’Università di Pisa, e Coordinatore emergenze epidemiologiche della Regione ha avuto parole rassicuranti per la situazione che c’è in Puglia e il quadro che ha dipinto comincia a rasserenare un po’ anche se, per il momento, non è possibile ancora abbassare la guardia in alcun modo.

Lopalco ha dichiarato: “E’ probabile che magari anche nei prossimi giorni avremo qualche decesso in più però poi dovrebbe stabilizzarsi”.

E poi ha detto: “Il numero di nuovi casi in Puglia si è stabilizzato … Abbiamo allargato un po’ la rete dei laboratori … Siccome alcuni di questi focolai erano avvenuti in ambiente ospedaliero dove ci sono persone ad alto rischio, in quel tipo di ambiente facciamo il test anche agli asintomatici”

E poi spiega ancora: “Per riammettere un sanitario in servizio noi facciamo il test. Deve essere negativo per essere riammesso. Ecco perché facciamo più test. Il numero di positivi è rimasto stabile, credo che sia abbastanza realistico questo numero”.