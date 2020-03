Coronavirus Puglia, mascherine e tute agli sgoccioli, cosa ha detto Emiliano

La situazione in Puglia sta diventando grave non, per fortuna, a livello di contagi il cui numero giornaliero continua ad essere contenuto, ma per quanto riguarda mascherine e tute.

Il governatore della Puglia Emiliano ha dichiarato: “Fino ad oggi la sanità pugliese è andata avanti solo con le proprie scorte di tute e mascherine”.

E poi ha aggiunto: “E’ evidente che ci sono stati problemi a livello centrale sia nel trasporto dei DPI, che non hanno consentito l’arrivo di cio’ che era previsto, sia nel dimensionamento della nostra parte di DPI. Qualcuno ha pensato, sbagliando e devo dire che hanno subito corretto, che il quantitativo dovesse essere legato alla virulenza dell’epidemia e quindi al numero dei casi.

Invece ho fatto presente – continua il Governatore della Puglia – che il quantitativo di dispositivi di protezione individuale deve essere legato al numero di medici e di popolazione che ogni regione ha, a prescindere dalla virulenza del virus. E devo dire che sono stati rapidi nel comprendere che avevamo ragione. Aspettiamo che la pianificazione delle attrezzature e di DPI di cui abbiamo bisogno venga corretta e che venga regolarizzata gia’ da domani la distribuzione”.

E poi Emiliano ha concluso così: “La distribuzione dei dispositivi di protezione individuale mascherine, occhiali e tute per personale sanitario, e’ centralizzata da quando e’ stata dichiarata l’emergenza e fa capo alla Protezione civile di Roma. Sento fortemente come fossero mie le proteste legittime di tutto il personale sanitario della Puglia sulla mancanza di DPI e mi sto tenendo dentro, come un pugno nello stomaco, tutti quelli che stanno approfittando di questa situazione per abbattere il nostro morale. La verita’ e’ che ci stiamo battendo tutti insieme per procurarli al personale sanitario e a tutti coloro che ne hanno bisogno”.