Coronavirus Bari, il governo propone a Decaro 3 miliardi per i Comuni ma lui insiste: “Ne servono cinque”

A seguito della proposta avanzata dal Governo a seguito del vertice con il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, al quale ha partecipato anche l’Upi, nella persona del suo presidente, Michele de Pascale di stanziare per i Comuni 3 miliardi, Decaro, in qualità di presidente dell’Anci, ha risposto così: “Apprezziamo lo sforzo del governo, una iniezione di 3 miliardi di euro, una cura per le città. Ma queste risorse rischiano di essere comunque insufficienti rispetto al calo delle entrate che noi sindaci stimiamo in circa 5 miliardi di euro.

Pur, quindi, riconoscendo un significativo sforzo, abbiamo chiesto e ottenuto un tavolo di monitoraggio per tenere sotto controllo le perdite dei Comuni che dipenderanno dai tempi del lockdown”.