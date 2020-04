Coronavirus Bari, Decaro: “Tutto ciò che si potrà fare dal 4 maggio a Bari”

Oggi, Antonio Decaro, con una diretta su facebook, ha voluto, spiegare bene ai baresi cosa sarà concesso fare dal 4 maggio in poi.

Il sindaco di Bari ha detto: “Tutti pensavano che dal 4 maggio ci sarebbe stato l’ok per spostarsi liberamente ma c’è solo una possibilità in più: la visita ai parenti e ai congiunti, una motivazione aggiuntiva per uscire di casa oltre a motivi di lavoro e salute. Quindi potremo andare a trovare i genitori ma non si possono fare feste in famiglia”

Decaro ha poi continuato: “Faremo affidamento sul senso di responsabilità della popolazione perché sarà impossibile controllare tutti i movimenti. Anche questa mattina mi sono preoccupato di evitare gli assembramenti perché sono la giuda della città e oggi in buona parte del lungomare di San Girolamo c’erano tante persone. Alcuni sono usciti per corre e camminare, cosa che si può fare, ma io ho riscontrato assembramenti, gente senza mascherina, non nello stesso nucleo familiare”.

E poi, ha concluso: “Se aumentano i contagi, potrà capitare che sulla base di quell’algoritmo ci saranno delle nuove restrizioni”.