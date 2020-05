Coronavirus Bari, oggi ha riaperto il mercato scoperto di Japigia metà su via Pitagora metà su via Peucetia, la ribellione dei residenti

Oggi ha finalmente riaperto il mercato scoperto a Japigia dopo lo stop forzato di due mesi a causa del coronavirus.

Il sindaco di Bari, Antonio Decaro ha, però, pensato di sdoppiarlo metà su via Pitagora metà su via Peucetia proprio per garantire il maggior distanziamento sociale possibile.

Ma questa decisione non è piaciuta ai residenti che hanno commentato così sulla pagina facebook del sindaco: ““Grazie per la considerazione che hai avuto nei nostri confronti. Grazie per aver rovinato il punto più bello del quartiere … La via in cui suggerivi di andare a parcheggiare

è completamente vuota. Proprio lì, dove avresti potuto

mettere il mercato”.