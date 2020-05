Coronavirus, Giacomo del trio Aldo , Giovanni e Giacomo ha contratto il covid ed è stato malissimo

Giacomo Poretti, del trio Aldo, Giovanni e Giacomo ha contratto il coronavirus ed è stato molto male.

Il bravissimo attore racconta così al Corriere delle Sera: “Sono tornato da una settimana bianca il 7 marzo. Il giorno dopo avevo dolori alle ossa e una profonda debolezza. Ho avuto 8 giorni di febbre altissima, come mai ho avuto nella vita…”.

E poi continua: “Ora il tampone è negativo… voglio fare il test sierologico e sono disposto a donare il plasma … Mi sono letteralmente spaventato, perché mai come in questa situazione evocare l’ospedale era come evocare il cimitero…”.

E poi, ancora: “Ho passato 8 giorni a controllare il respiro. Quando è finita la febbre avevo una spossatezza come se avessi fatto 5 maratone di New York… Ricordo che una mattina non sono riuscito nemmeno ad aprire la caffettiera per quanto ero debole…”.

Giacomo poi racconta che anche la moglie ha contratto il virus ma che è guarita in due giorni: “le donne sono sempre più forti … A lei la febbre è durata solo due giorni. Ha perso però olfatto e gusto…”.

E poi conclude così anche a proposito del suo lavoro

: “Mi piacerebbe ripartire portando lo spettacolo negli ospedali, con un nuovo prologo magari dedicato a questa vicenda: perché io so che cosa possono avere passato…Sarà un modo per stare vicino a tante donne e tanti uomini che hanno vissuto settimane intere in trincea”.