Masterchef 4, l’orrore servito su un piatto, concorrente presenta ai giudici un uccello crudo con contorno di verdure

A Masterchef 4 si sono vissuti momenti di orrore e disgusto.

Una concorrente, per protesta, ha presentato ai giudici il suo piatto: un uccello crudo con contorno di verdure.

Lo chef Jordi Cruz che fa parte della giuria insieme a Samantha Vallejo-Nagera e a Pepe Rodriguez ha detto così alla concorrente: “Mai mi ero trovato in una situazione del genere in otto anni di programma. Presentarti qui con una pernice morta, in questa maniera, non è solo una mancanza di rispetto nei miei confronti, ma lo è nei confronti dei tuoi compagni che hanno avuto il tuo stesso compito e il tuo stesso tempo e sono riusciti a portare a termine la prova. E’ una mancanza di rispetto verso i 28.000 aspiranti concorrenti che si sono presentati ai provini e hanno provato con tutte le loro forze a entrare nel programma. Qualsiasi siano le tue ragioni non hai giustificazioni”

Questo è avvenuto durante la puntata del 4 maggio dell’ottava edizione spagnola di Masterchef, e difficilmente giuria e spettatori potranno dimenticare quello che è accaduto.

La concorrente che ha messo a punto questo piatto, Saray, lo ha fatto perché ha voluto protestare contro il tempo che le è stato dato, a suo dire troppo poco, e così ha voluto far capire che i tempo messo a sua disposizione era assolutamente insufficiente.

Da canto suo Saray, terminata la Mystery Box ha risposto così a Cruz: “Amico ascoltami, non mi sembra giusto come mi stai trattando. Che fai, mi cacci?“.

La giuria non ha avuto dubbi sulla risposta da dare alla concorrente e le ha detto: “La verità è che abbiamo sbagliato noi. Ha sbagliato il programma a sceglierti, a puntare su di te. Penso che farti entrare sia stato il più grande errore di sempre nella storia del programma“.

Durante la selezione la storia di Saray aveva colpito i giudici che avevano deciso di sceglierla dopo aver sentito la sua triste storia.

Saray fa l’assistente sociale a Cordoba e aveva raccontato che la sua famiglia non aveva mai accettato la sua transessualità e l’aveva allontanata tanto da vietarle di vedere e frequentare i nipoti.

Saray aveva pianto raccontando questa triste situazione che viveva e aveva profondamente toccato i giudici con le sue parole.

Saray in Spagna è conosciuta perché nel 2017 aveva preso parte ad un altro programma televisivo molto famoso e seguito in Spagna “Matrimonio a Prima Vista” ma all’epoca era Jesus Carillo.