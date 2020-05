Coronavirus Bari, Antonio Decaro scrive un lungo post, invece di vivere la festa come al solito vi faccio vedere questo video

Il Sindaco di Bari, Antonio Decaro ha scritto sulla sua pagina facebook un lungo post dedicato alla festa di San Nicola che quest’anno non potrà essere festeggiata come al solito per le strade di Bari.

E allora ha scritto un post allegando un video.

Il Sindaco ha scritto così: “Tra il 7 e il 9 maggio del 1087 la traslazione delle spoglie di San Nicola, il santo più venerato nel bacino del Mediterraneo, ebbe la sua felice conclusione, cambiando la storia della città. Da quel momento in poi il vescovo di Myra fu conosciuto in tutto il mondo come San Nicola di Bari.

I 62 marinai, protagonisti di una narrazione religiosa, tra le più suggestive e straordinarie, furono accolti, dopo aver fatto sosta a San Giorgio, nel porto di Bari il 9 maggio da una intera comunità in festa.

Oggi Nicola è il santo più venerato al mondo e la città che custodisce con cura e devozione le sue reliquie è la Bari Felice osannata nelle preghiere da quasi mille anni.

Questo video che avrebbe anticipato la spettacolare rievocazione storica che avremmo dovuto, come ogni anno, vivere tutti insieme per strada, racconta le emozioni e i sentimenti dei baresi nella festa più importante della città.

Purtroppo, oggi possiamo viverla così la nostra festa, virtualmente, ma con la stessa intensità, dandoci appuntamento al prossimo anno quando potremo tornare a immergerci tra i suoni dei timpanisti, i costumi dei figuranti e i sentimenti di gioia e di fede.

Viva San Nicola!”