Una 58 enne è stata ritrovata dalle forze dell’ordine nel proprio appartamento. Il ritrovamento è stato fatto dagli uomini della Polizia di Stato.

Nell’appartamento c’era anche il marito della donna in evidente stato di choc. Non sono ancora chiare le cause della morte della donna.

Sul posto diversi uomini della Polizia di Stato. Il ritrovamento è avvenuto in un appartamento in via Emanuele Mola al quartiere Madonnella.