Nella notte appena trascorsa una banda di ladri è entrata in azione in via Carulli angolo via De Giosa. I malviventi hanno mandato in frantumi le vetrine della gioielleria OroShop Sinesi e poi con il bottino si sono dati alla fuga.

Sul posto sono intervenute diverse auto delle forze dell’ordine. Al momento non si hanno tracce dei malviventi.