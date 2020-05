Emergenza Covid-19, appena aperti i bar ragazzo di 22 anni collassa per aver bevuto troppo

0 SHARES Condividi Tweet

Sono solo due giorni di apertura parziale con tante limitazioni e un ragazzo a Desenzano rischiato il coma etilico dopo aver bevuto di tutto.

Il ragazzo è collassato per strada per il troppo alcol bevuto. E’ successo nella notte tra lunedì e martedì intorno alle 3.30. Sul posto è intervenuta la croce rossa. Il ragazzo, dopo le prime cure, è stato trasportato in ospedale.

Il ragazzo dopo le cure del caso sembra si sia ripreso. Sul posto dove è collassato il ragazzo è intervenuta anche la Polizia.