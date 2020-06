Nel parcheggio dell’ospedale si scatena una rissa coinvolti una guardia giurata, un infermiere e altre persone. Video

0 SHARES Condividi Tweet

Per cause ancora in corso di accertamento, nel parcheggio dell’ospedale Cardarelli di Napoli si è verificata una rissa molto violenta.

La scena che è stata ripresa da uno smartphone e messa in rete mostra una guardia giurata che si difende con una spranga ma che con la stessa colpisce anche un uomo che finisce a terra e poi si riconosce un infermiere che rimane coinvolto.

Altre persone provano a calmare gli animi e a dividere che sta partecipando alla violentissima lite.

Il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli ha scritto così sui social: “Abbiamo segnalato la vicenda alla direzione dell’ospedale, si faccia chiarezza sulla vicenda. Chiediamo presidi fissi di Polizia negli ospedali per mettere fine a questa ondata di violenza”, è l’appello sui social.