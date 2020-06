Passeggero senza mascherina, autista gli chiede di metterla e lui la scaraventa fuori dal mezzo l’autista

0 SHARES Condividi Tweet

Questa vicenda è accaduta a Torino dove la conducente di un autobus di linea, Lena Conte è stata aggredita da un passeggero che non voleva indossare la mascherina.

Dietro l’invito della donna il passeggero l’ha afferrata e l’ha scaraventata fuori dal mezzo.

La donna racconta così in occasione di un’intervista rilasciata a La Stampa: “Si è avvicinata una signora sui 50 anni segnalandomi che in fondo all’autobus delle persone si stavano accapigliando, perché uno di loro era senza mascherina. Inizialmente ho preso tempo, cercando di capire quanto grave fosse la situazione.

Ero sola, con me non c’erano altri colleghi. Quella donna insisteva e ha anche criticato la nostra categoria. Se non fossi intervenuta, avrebbe sicuramente fatto una segnalazione su di me”.

La conducente poi ha deciso di intervenire e si è avvicinata al passeggero, un ragazzo di circa 30 anni e lo ha invitato a mettere la mascherina.

Il racconto continua così: “Lui mi ha risposto: ‘La metto quando voglio e quando te ne vai’. Di rimando, gli ho spiegato che se non l’avesse indossata doveva scendere dall’autobus. In quel momento mi ha aggredita”.

Poi anche gli altri passeggeri hanno perso la pazienza “perché la corsa non ripartiva. Hanno sbattuto fuori un altro che era senza mascherina. Il clima sui mezzi è questo: la gente è una bomba a orologeria“.