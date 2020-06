Puglia, si schianta contro un’auto con la sua Harley Davidson, centauro 47enne muore in ospedale

0 SHARES Condividi Tweet

Un uomo di 47 anni è morto in seguito a un terribile incidente avvenuto nella serata di ieri. L’uomo si chiamava Carlos Eduardo Buccelli aveva 47 anni ed era di origine brasiliana ma da anni era residente nel Salento.

L’incidente è avvenuto sulla Maglie-Otranto nella serata di ieri. Carlos Eduardo con la sua Harley Davidson si è schiantato contro l’auto.

Era stato trasportato in condizioni critiche in ospedale dove era stato ricoverato in terapia intensiva. L’uomo è morto all’alba di oggi.

Lo scontro è avvenuto allo svincolo per Giurdignano. La moto si è scontrata con un’auto guidata da una donna.