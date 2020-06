Emergenza Covid-19, padre della sposa positivo al Coronavirus, al matrimonio 161 invitati contagiati

0 SHARES Condividi Tweet

In Giordania così si è diffusa la tanto temuta pandemia, per colpa di un matrimonio. Il 24% dei contagiati in Giordania sono persone che hanno partecipato a un matrimonio dove il padre della sposa è risultato poi essere positivo al Covid-19.

Questo è stato il principale focolaio del paese. Sembra che l’uomo prima di partecipare alla cerimonia era a lavoro in Spagna dove ha contratto il virus.

Il matrimonio si è svolto in un luogo chiuso il 13 marzo. Il numero dei partecipanti al matrimonio era altissimo oltre 360 persone.

I ricercatori sono riusciti a contattare 350 inviati e sottoporli a tamponi. I primi ad essere risultati positivi sono stati 76 invitati ma dopo pochi giorni altre 85 persone sono risultate positive al Coronavirus.