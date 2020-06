Bari in via Imbriani, due adolescenti prima si danno appuntamento via social poi si incontrano e scatta la rissa, altri 30 ragazzini, invece di dividerli, guardano divertiti

0 SHARES Condividi Tweet

E’ successo in pieno centro a Bari. Due ragazzi di soli 14 anni si sono dati appuntamento ieri sera in centro e poi hanno iniziato prima a litigare e poi sono passati dalle parole ai fatti.

Il litigio è scoppiato alla presenza di una trentina di loro amici che invece di cercare di separare i due contendenti hanno pensato bene di parteggiare o per uno o per l’altro.

A mettere fine alla rissa, scoppiata in via Imbriani, è stato un carabiniere, che ha chiamato la Polizia che è subito intervenuta sul posto per sedare la rissa.

Nessun ragazzo è rimasto ferito. Sembra che la lite sia scoppiata dopo che da giorni sui social i due si punzecchiavano.