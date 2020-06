Bari incidente su Ponte Adriatico, scontro tra auto e furgone, chiusa strada, traffico deviato e lunghe code

0 SHARES Condividi Tweet

Per cause in via di accertamento un’auto e un furgoncino si sono scontrate sul trafficato Ponte Adriatico di Bari.

Il furgoncino era carico di frutta che, per il forte impatto, si è riversata per strada. L’auto, dopo l’urto, ha terminato la sua corsa contro il guardrail.

La Polizia Locale arrivata sul posto ha predisposto la chiusura del traffico in direzione tangenziale. Al momento le auto sono deviate in via Brigata Regina -sottovia De Filippo.