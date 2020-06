Gemma Galgani, Temptation Island le dice di no e Filippo Bisciglia vuole essere chiaro sul motivo

0 SHARES Condividi Tweet

Tra un pò ripartirà il programma targato Mediaset, Temptation Island che raccoglie tantissimi spettatori perché piacciono le storie d’amore messe alla prova da tentatori.

Il pubblico da casa si immedesima e tifa , di solito per chi viene tradito o trattato con poco rispetto e l’ambiente che fa da cornice, rilassante e vacanziero certo non facilità la fedeltà.

Poi ci sono, invece, le coppie stabili che non si fanno investire da tentazioni esterne ma sono davvero pochissime. Tempation Island è una fotografia di ciò che accade nella vita reale certo facilitato da situazioni ravvicinate.

Gemma Galgani non è stata ammessa

Gemma Galgani, una delle protagoniste indiscusse del programmaMediaset di Maria De Filippi, avrebbe voluto partecipare quest’anno e fare parte del cast ma le è stato risposto di no.

Giravano queste voci e il pubblico da casa che la segue e la ama voleva sapere il motivo di questa esclusione e allora la motivazione è stata svelata.

Filippo Bisciglia spiega il motivo dell’esclusione di Gemma

Filippo Bisciglia adesso che manca poco alla messa in onda del programma, ha rilasciato alcune interviste e in una di queste ha spiegato come mai si è deciso di escludere Gemma.

Nonostante Gemma e Nicola stiano continuando a frequentarsi anche in questi giorni che il programma Uomini e donne non sta andando più in onda a causa della pausa estiva, Filippo Bisciglia ha dichiarato: “A Temptation Island partecipano le coppie. Non credo che Gemma e Nicola lo siano”. Nicola e Gemma si stanno frequentando, stanno uscendo spesso insieme e tante sono le persone che sui social segnalano di averli incontrati e di aver visto anche tanto affiatamento tra i due.

La storia d’amore di Gemma e Nicola

Pare anche che siano partiti insieme per un weekend meraviglioso e, dunque, tutti i loro fans si aspettavano la loro partecipazione a Temptation Island ma così non sarà perché i due non hanno, comunque, voluto ufficializzare la loro coppia , non si riconoscono ancora come copia di fidanzati ma si stanno semplicemente frequentando per capire se davvero insieme possono funzionare come coppia.

E’ evidente che i loro tentennamenti sono giustificati dalla forte differenza di età che, a tanti, è sembrata un forte deterrente per l’inizio della storia.

Pe ora Gemma e Nicola non si sono allontanati nonostante il programma sia sospeso per l’estate e, anzi, proprio frequentandosi fuori dalle telecamere li aiuterà a capire velocemente quanto siano innamorati uno dell’altra.