Emilio Fede, arrestato mentre era al ristorante a cena con la moglie

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri sera Emilio Fede era in un ristorante di Napoli, a cena con la moglie quando è stato raggiunto dai carabinieri che lo hanno arrestato.

Il giornalista, volto famosissimo, era in compagnia della moglie, in un ristorante sul lungomare di Napoli, esattamente in via Partenope.

Fede e la moglie erano appena arrivati al ristorante e sono stati raggiunti dai carabinieri che lo hanno esortato a tornare in albergo.

L’accusa è di aver scontato i 7 mesi di domiciliari, ma non i 4 anni presso i servizi sociali.

Emilio Fede si è messo in viaggio per Napoli quando ancora non era stato formalmente autorizzato dal tribunale di sorveglianza milanese a spostarsi di città.

Infatti, il giornalista aveva comunicato ai carabinieri di Segrate che stava andando a Napoli ma non aveva atteso l’autorizzazione a farlo.

Ora dovrà rimanere in albergo fino a che il giudice, stamattina, non convaliderà l’arresto.