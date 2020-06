Emergenza Covid-19, a Bari scatta l’allarme per giovane seminarista ritornato dall’Albania risultato positivo al Coronavirus

0 SHARES Condividi Tweet

I risultati degli ultimi giorni in tutta la Puglia sono molto ma molto incoraggianti. Nella giornata di ieri l’intera regione è risultata essere Covid free, nessun contagiato e nessun decesso.

Gli attuali positivi in tutta la regione, molti dei quali asintomatici, sono in totale 218. Ma nelle ultime ore soprattutto a Bari e nelle zone limitrofe c’è molta apprensione per il caso si un giovane seminarista ritornato in Italia dall’Albania e che è risultato positivo.

Il giovane seminarista sembra che al suo ritorno abbia incontrato gente sia a Bari che a Modugno, quest’ultima città sua di origine.

Si teme che possa aver contagiato altre persone, soprattutto nell’ambiente famigliare e in quello religioso.

In queste ultime 48 ore lo staff dell’Asl della Puglia ha cercato di mappare gli spostamenti del giovane seminarista predisponendo tamponi a tappeto.

I tamponi sono stati predisposti anche per tutti i passeggeri del traghetto Adria Ferrier con il quale il giovane è rientrato a Bari.

In totale tra famigliari e ambiente religioso sono stati effettuati più di 20 tamponi, gli esiti sono previsti per la giornata di oggi.