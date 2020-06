In Puglia si allontana lo spettro del Covid-19, in tutti gli ospedali della regione non c’è nessun paziente positivo al virus ricoverato in terapia intensiva

0 SHARES Condividi Tweet

Una notizia che rende estremamente fiduciosi sul futuro. In tutta la regione Puglia non vi è nessun paziente positivo al Covid-19 ricoverato in terapia intensiva.

Nessuno dei 218 attuali positivi è malato così grave da dover richiedere il ricovero in terapia intensiva.

I decessi nell’ultima settimana in Puglia sono stati uguali a quelli della settimana precedente (8 contro 7). Nella settimana appena trascorsa sono stati solo 13 i tamponi risultati positivi.

I medici però ritengono che non si debba assolutamente abbassare la guardia.