Anna Falchi torna in tv come conduttrice, Beppe Convertini co-conduttore ammette: “Mi piace da sempre…”

Il ritorno di Anna Falchi tanto atteso dai suoi fan è cosa fatta. La popolare showgirl ex fiamma di Fiorello torna su Rai Uno con un nuovo programma intitolato “C’è tempo per…”.

Il fascino di Anna Falchi rimane intatto. Quel miscuglio di origini, finlandesi della madre e romagnole del padre, l’hanno resa una donna molto affascinante, simbolo degli anni 90.

Anna è ora mamma di una bambina di 10 anni e ha ammesso di provare una grande emozione per il suo ritorno a Rai uno, anche se ci ha tenuto a sottolineare che in questi anni non è stata mai ferma.

BEPPE CONVERTINI E LA SUA AMMISSIONE SU ANNA FALCHI

Anna Falchi condurrà il programma dedicato agli over 65 anni con Beppe Convertini. Beppe Convertini è un uomo molto attraente, è stato anche un modello oltre che attore, poi è passato alla conduzione di programmi.

Di origini pugliesi, Convertini ha ammesso di aver sempre avuto un debole per la sua collega:

“Sarà una conduzione di coppia. Con Anna Falchi ci conoscevamo da tempo, ma non ci frequentavamo. E’ una forza della natura. Spero di passare delle belle ore con lui. Andiamo molto d’accordo, mi piace molto”.

L’attrice però è impegnata ed è felicemente fidanzata con il giornalista Andrea Ruggeri.

ANNA FALCHI E LA SUA LONTANANZA DALLA TV

Anna Falchi è stata per molto tempo lontano dai riflettori della tv nazionale. Ora però ha deciso di riprovarci ancora una volta.

La showgirl ha ammesso di vivere di rendita: “Ho lavorato tanto per raggiungere preso la popolarità, ho iniziato a fare la tv da giovanissima”.

Anna ha un grande rimpianto aver scelto il cinema invece che la tv: “Quando sono stata messa di fronte al bivio se scegliere tv o cinema, ho scelto il cinema”.

“Col senno di poi e se avessi ascoltato di più i miei desideri e le mie inclinazioni, avrei dovuto scegliere di continuare a fare la televisione. Io amò molto la tv e secondo me sono più portata per quel pubblico perché amo l’improvvisazione. Mi piace tanto anche il teatro. Invece nella carriera ho fatto più cinema”.

IL LOOKDOWN DI ANNA FALCHI CON SUA FIGLIA ALYSSA

La showgirl ha anche parlato dei due mesi passati in quarantena per il Covid-19 durante i quali si è completamente dedicata a sua figlia Alyssa.

Anna Falchi ha cercato di avere con la figlia la duplice funzione di mamma e di maestra, come nel periodo del lockdown hanno fatto tante donne.

Ma la showgirl ha ammesso di non avere così tanta pazienza per insegnare.