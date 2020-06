Ornella Muti posta una foto in shorts e il web impazzisce

0 SHARES Condividi Tweet

Ornella Muti è sempre stata bellissima e il tempo che passa sembra non scalfire in alcun modo la sua bellezza. La sua è rimasta negli anni una bellezza fresca che non si può paragonare a quella di nessun’altra attrice perché ha delle particolarità che l’hanno sempre contraddistinta: occhi azzurri, capelli lunghi neri e lisci e una pelle candida.

La sua bellezza è davvero insuperabile anche oggi che ha 65 anni e non lo nasconde e questo aggiunge ancora di più fascino ad una donna unica.

La foto in shorts scattata dalla figlia Nike

Ornella Muti ama farsi fotografare e, pare, che la sua fotografa preferita sia la figlia Naike che riesce sempre a immortalarla in momenti splendidi.

L’ultimo scatto poi postato sui social la ritrae in shorts e camicia in un giardino.

L’effetto finale è molto suggestivo e il tempo trascorso tra una posa simile nel film “Il bisbetico domato” con Adriano Celentano che risale a tanti anni fa, circa 40 e oggi non ha lasciato tracce.

La forma fisica di Ornella Muti è strepitosa ma è davvero sorprendente come la figlia Naike Rivelli riesca sempre ad esaltarla.

La foto è corredata dalla seguente didascalia: “Country girl. Artista Diva Mamma Umile lavoratrice da sempre!”.

I commenti di apprezzamento sui social

I commenti di apprezzamento sui social sono stati tantissimi e anche molto belli, del tipo: “Buffo notare che i più non sanno riconoscere la mamma da una figlia… ciò vuol dire che entrambe hanno di che rallegrarsi. La mamma perché oltre ad aver generato una figlia altrettanto bella… ha mantenuto intatta la sua Bellezza tanto da essere scambiata per sua Figlia… e la Figlia si potrà rallegrarsi del fatto che la sua Bellezza viene paragonata a quella della Madre”.

Tanti hanno scritto che mamma e figlia si assomigliano e sono entrambe di una bellezza incredibile, altri hanno sottolineato quanto Ornella Muti sia sempre uguale nonostante il trascorrere del tempo.

Non si può non riconoscere ad Ornella Muti e a sua figlia Naike Rivelli di essere bellissime anche se, a volte , gli scatti che posta Naike Rivelli di se stessa sono un po’ troppo espliciti.

A Naike piace giocare con il suo corpo e metterlo in mostra, quando esagera, anche i suoi follower glielo fanno notare ma a lei non sembra dia fastidio né tantomeno evita di farlo.

E’ certamente una donna molto libera che si piace e a cui piace piacere.