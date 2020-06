Albano e Romina, Pupo finalmente svela i sentimenti che il cantante di Cellino San Marco prova oggi nei confronti della moglie

0 SHARES Condividi Tweet

Pupo conosce e frequenta da tantissimo tempo la coppia formata da Albano e Romina Power e sa molto bene quanto i due si siano amati.

La coppia più famosa e amata d’Italia, che ha avuto quattro figli e ha vissuto un amore da favola, fa sognare ancora soprattutto da quando ha deciso di riunirsi, professionalmente parlando e portare le loro voci in giro per il mondo. Hanno ripreso a fare concerti ed a esibirsi nelle più importanti piazze d’Italia e non solo.

Pupo sa bene cosa Albano prova per Romina Power

Pupo da sempre frequenta Albano, da quando era solo fidanzato con Romina e, dunque, ha seguito da vicino tutta la loro storia d’amore.

Li ha frequentati quando erano fidanzati, sposati e quando si sono lasciati e sa quanto Albano abbia sofferto per la fine del suo matrimonio.

Albano negli anni è riuscito anche a rifarsi una vita accanto a Loredana Lecciso da cui ha avuto due figli e poi, dopo una rottura che sembrava insanabile con Romina, è riuscito a ricucire i rapporti che adesso sembrano estremamente cordiali.

Pupo rilascia un’intervista e parla di Albano e Romina

Pupo ha rilasciato un’intervista al settimanale diretto da Alfonso Signorini “Chi” e ha dichiarato così sul rapporto che c’è oggi tra Albano e Romina Power: “La loro presa per i fondelli nei nostri confronti fa parte dello spettacolo. Ma credo di non tradire Al Bano se dico che ha sofferto così tanto quando Romina lo abbandonò che, nel momento in cui ha superato quel dolore, ha messo la parola fine alla storia”.

Poi Pupo ha spiegato che, im ogni caso dopo essersi amati così tanto e aver condiviso un pezzo di vita importante insieme oggi: “Fanno quello che la gente vorrebbero che facessero, vanno incontro all’esigenza del loro pubblico”.

Pupo, che è stato riconfermato come opinionista del prossimo GF Vip accanto al padrone di casa Alfonso Signorini, ha anche detto a proposito dei concorrenti della casa che, tra i vari personaggi famosi gli piacerebbe che ci fosse proprio Romina Power come concorrente perché: “Mi piacerebbe vederla in confessionale così da poterla finalmente studiare”.

Ma la sua presenza non è confermata da altre voci, almeno al momento e, dunque, pare che rimarrà solo un sogno del bravissimo Pupo.

Per quanto riguarda, invece, la presenza femminile accanto a Alfonso Signorini e Pupo non ci sono ancora conferme ma i due nomi che si rincorrono sono quelli di Elisabetta Gregoraci e di Giulia de Lellis.