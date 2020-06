Stefano De Martino a “Made in sud” fuori scaletta, un comico gli chiede “Si è sbloccata la situazione a casa? E lui, in forte imbarazzo non può non rispondere

0 SHARES Condividi Tweet

Durante la puntata di questa settimana di “Made in Sud” Stefano De Martino ha vissuto momenti di grande imbarazzo quando un comico gli ha fatto una domanda diretta su Belen Rodriguez.

Tutti sanno che in questo periodo c’è molta maretta a casa di Stefano e Belen e i due vivono ancora una volta separati.

Se Belen racconta un po’ di sé sui social, De Martino è una tomba e ha fatto capire più e più volte che non ha alcuna intenzione di raccontare i fatti suoi personali e in un’occasione ha anche detto “non per rispetto ma per riservatezza”.

Ma a “Made un sud” un comico, Peppe Iodice certamente fuori scaletta a vedere la reazione di Stefano De Martino gli ha chiesto: “A casa tutto bene, si è sbloccata la situazione?” e Stefano che sembrava proprio non se la aspettasse questa domanda ha risposto: “Tutto bene”.

Il comico, non contento ha aggiunto: “Ti porto una comunicazione, ti saluta tanto maculata Rodriguez”.

E lui ha controbattuto: “Salutamela tanto, salutamela affettuosamente“.