Bianca Guaccero senza freni, Barbara d’Urso è uguale a …

Bianca Guaccero nella sua trasmissione “Detto Fatto” ha più volte preso in giro, bonariamente, Barbara D’Urso su un argomento, a dirla tutta, già abbastanza inflazionato: le luci che usa per sembrare più giovane.

Bianca Guaccero vuole le stesse luci di Barbara D’Urso

Capita spesso, nei vari programmi televisivi che venga messo in evidenza come le luci che usa Barbara D’Urso le regalano almeno 20 anni in meno. Infatti, Barbara D’Urso appare sempre giovanissima come se il tempo per lei non sia mai trascorso ma, a detta di tanti suoi colleghi, questo dipende solo dalle luci che usa negli studi televisivi.

Anche Bianca Guaccero ha scherzato su questo argomento facendosi dare man forte da Carla Gozzi.

Bianca Guaccero, infatti, ha detto che Barbara D’Urso è come

San Francesco e poi ha aggiunto: “Lei riesce a catturare la luce anche quando tutti gli altri si trovano senza”.

E poi, ancora: “Lei è ispirata come San Francesco … Prende sempre la luce, sembra quasi che la insegue anche al di fuori degli studi televisivi

Che Barbara D’Urso esageri un po’ con le luci questo è risaputo e, a volte, è stata la stessa D’Urso a scherzare su quest’argomento ma mai prima d’ora qualche collega era stata tanto esplicita.

Bianca Guaccero invita Barbara D’Urso in trasmissione da lei

Bianca Guaccero, ha detto, sempre scherzando e ironizzando sull’argomento, che vorrebbe Barbara D’Urso ospite da lei e ha spiegato il perché: “Perché non la facciamo venire qui?” .

E poi, Carla Gozzi rispondendo a Bianca Guaccero ha detto: “Invitiamola da noi, così può occuparsi di cucina grazie alle sue luci!”.

E Bianca Guaccero non ha perso occasione e le ha risposto così: “Ma guarda, alla fine tentar non nuoce … Così se accetta, ci illumina tutti quanti di conseguenza”.

Fino ad ora Barbara D’Urso non ha risposto in alcun modo alle battute, anche numerose, che sono state fatte dalle due donne e probabilmente non risponderà perché è abituata a essere presa di mira anche sui social dove lei stessa ha detto di non volere rispondere perché non vuole dare importanza a chi la offende.

Anzi, spesso, aggiunge che i commenti e le offese che le vengono rivolte sui social lei neppure le legge perché non meritano la sua attenzione e si è anche spesso chiesta come mai chi non la ama la segue sui social, secondo lei questa è una contraddizione.