Domenica In, Mara Venier a Romina Power “Non me ne frega niente…”

Una dichiarazione che ha lasciato senza parole anche Mara Venier. Romina Power, ospite dell’ultima puntata prima della pausa estiva di Domenica In, ha voluto subito far comprendere a tutti che il dolore per la morte della sorella Taryn è grandissimo.

La popolare cantante italo americana ha voluto anche mantenere fede a una parola data. Romina ha voluto giustificare la sua presenza in studio affermando che: “Quando prendo un impegno, lo mantengo”.

ROMINA POWER E IL RAPPORTO CON SUA SORELLA TARYN

Romina Power era molto legata alla sorella Taryn. Anche se vivevano molto distanti l’una dall’altra si sentivano spesso. Romina alla sorella confidava tutti i suoi segreti e le sue paure.

Taryn Power ha lottato per un anno e mezzo contro una malattia terribile, la leucemia. Poi però è morta nella sua casa in Winsconsin, negli Stati Uniti d’America.

Romina ha ricordato così la lunga lotta contro un male terribile della sorella:

“Oggi la leucemia si cura in molti casi ma per Taryn non c’è stato nulla da fare. Non dovrebbe mai morire la sorella più giovane prima di quella più anziana “.

Romina ha pianto molto durante l’intervista con Mara Venier era come se fosse un gesto liberatorio, dopo tanto dolore.

L’ABBRACCIO SPONTANEO TRA MARA E ROMINA

L’intervista di Mara Venier a Romina Power è sembrata come una lunga chiacchierata tra due vecchie amiche.

Mara Venier anche lei è apparsa molto scossa dalle parole di Romina. La Power ha ricordato la sorella affermando che anche sul piano artistico Taryn era più brava di lei.

Taryn da piccolissima aveva fatto parte del cast di otto film girati negli Stati Uniti d’America. Albano le aveva chiesto di trasferirsi in Italia, a Cellino San Marco, ma la sorella minore di Romina aveva rifiutato l’invito del cognato.

Ad un certo punto dell’intervista Mara Venier ha compiuto un gesto spontaneo. Ha abbracciato Romina Power. Il lungo abbraccio ha emozionato tutti.

Mara Venier subito dopo il gesto spontaneo ha pronunciato le seguenti parole: “Non me ne frega niente del fatto che non ci dovremmo abbracciare”, quasi per volersi scusare per aver compiuto un gesto non consentito in diretta tv.

Romina ha rinfrancato l’amica dicendo che anche a lei non interessava nulla che l’abbraccio era un gesto non consentito per rispettare il distanziamento sociale imposto dall’emergenza Covid-19.

TARYN E LA SUA VITA

Taryn come Romina era rimasta piccolissima orfana del padre. Aveva iniziato a girare il mondo con la mamma e Romina. Prima negli Stati Uniti d’America, poi in Messico nella casa della nonna materna.

La sua carriera l’aveva portata in Inghilterra e poi in Italia. Taryn decise di ritornare negli Stati Uniti d’America dopo l’incontro con il fotografo Norman Seeff, che poi divenne suo marito.