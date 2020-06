La Prova del Cuoco, Elisa Isoardi non si perde d’animo e passa una giornata al lago con il suo amore

0 SHARES Condividi Tweet

Un addio non senza qualche polemica quello di Claudio Lippi e Elisa Isoardi a La Prova del Cuoco. Il programma dal prossimo settembre non farà più parte del palinsesto Rai.

Sarà sostituito da un nuovissimo programma sempre culinario ma che cambierà conduttore. Al timone del nuovo programma tornerà Antonella Clerici.

QUALE SARA’ IL PROGRAMMA CHE SOSTITUIRÀ LA PROVA DEL CUOCO?

Il nuovo programma di Antonella Clerici sarà girato nella tanto chiacchierata casa nel bosco della famosa conduttrice dove vive con il marito Vittorio Garrone e con la figlia Maelle.

La Clerici torna in tv dopo mesi di inattività. Sia Claudio Lippi che Elisa Isoardi, al momento, non sanno ancora se faranno parte dello staff rai per il prossimo anno.

Si saprà tutto il prossimo settembre alla presentazione dei palinsesti.

IL FUTURO DI ELISA ISOARDI

Elisa Isoardi, dopo l’addio a Matteo Salvini, ha dichiarato di essere “felicemente single”. Ma subito dopo l’addio a La Prova del Cuoco si è voluta concedere un giorno di relax con il suo eterno amore.

La bella e brava conduttrice si è concessa una giornata di relax sul lago con il suo cane Zenit, diventato famoso perché è stato presente nell’ultima puntata andata in onda de “La Prova del cuoco”.

Su futuro professionale Elisa Isoardi non vuole sbilanciarsi. Il suo nome era stato affiancato a un programma di salute molto seguito a “Check-up”, programma che va in onda una volta a settimana.

Si tratterebbe al momento di una sola ipotesi visto che la direzione Rai non ha ancora confermato ne smentito l’eventualità.

Elisa Isoardi all’ultima puntata della Prova del Cuoco è stata ringraziata pubblicamente da Claudio Lippi per il suo modo di fare e per come è stata sempre leale nella conduzione di un programma difficile.

L’AMORE ETERNO PER ZENIT DELLA ISOARDI

Il famoso conduttore ha così commentato il suo rapporto lavorativo con Elisa Isoardi:

“Nello spettacolo sembriamo tutti amici. Non è assolutamente vero, ma nascono degli amori profondi e non scorderò mai quello che Elisa ha fatto per tutti noi e per la trasmissione, che ricorderemo sempre anche se non ci sarà più”.

La Isoardi ora si concederà alcune settimane di meritate vacanze poi avrà sicuramente un incontro con la dirigenza Rai per comprendere il suo futuro.

Intanto si godrà il sole e il mare in compagnia del suo eterno amore. Il suo cane Zenit che non la lascia sola mai un istante. Sempre presente nella vita della sua padrona, Zenit è diventato famosissimo per le sue apparizioni sia sui social che in tv accanto alla sua padrona.