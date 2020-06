Adriana Volpe e Alessio Viola, battuta sulla coppia Cuccarini Matano “Io sono già venuto litigato”

0 SHARES Condividi Tweet

E’ partita una nuova trasmissione estiva “OgniMattina” che vede alla conduzione una spumeggiante Adriana Volpe in coppia con Alessio Viola.

Adriana Volpe presenta la sua conduzione

Adriana Volpe ha tenuto a precisare come si comporterà durante questa conduzione e ha detto: “Voglio essere me stessa, senza filtri. Voglio essere la vostra voce”.

Ma subito le ha fatto eco Alessio Viola, ex conduttore di SkyTg24 che ha fatto una battuta con un chiaro ed evidente riferimento ai problemi di coppia a livello professionale che hanno avuto Lorella Cuccarini e Alberto Matano e ha detto: “Il problema è la conduzione di coppia io sono venuto già litigato”.

E’ evidente che dovunque si parli di ciò che è accaduto a Lorella Cuccarini e Alberto Matano, se ne stanno occupando tutti i giornali e, per il momento ne l’uno né l’altra hanno rilasciato alcuna dichiarazione del dopo programma.

Adriana Volpe e Giancarlo Magalli

Anche Adriana Volpe sa molto bene cosa significhi non andare d’accordo con un collega con cui si conduce ogni giorno una trasmissione televisiva, infatti per lei è stato un periodo buio quello della conduzione accanto a Giancarlo Magalli.

I due non andava affatto d’accordo tanto che le tensioni, le liti e le offese sono poi sfociate in un’alula di tribunale dove tutt’ora si incontrano per definire un processo.

Adriana Volpe e Giancarlo Magalli non son mai andati daccordo e lui tendeva fare tante battute sulla collega ma quella tra tutte che non è mai andata giù ad Adriana Volpe e ha detto di essersi sentita offesa come donna è quando Giancarlo Magalli le ha detto che tutti sapevano come mai era alla conduzione del programma da tanto tempo alludendo non certamente alle sue capacità professionali.

Le tensioni ci sono spesso durante la conduzione di coppia, però, anche la stessa Lorella Cuccarini ha avuto una bellissima esperienza al fianco di Marco Columbro come lei stessa ha voluto ricordare in occasione del compimento dei 70 anni di Marco Columbro quando, facendogli gli auguri sui social ha sottolineato che gli anni in cui ha lavorato al suo fianco sono stati i più belli.

In molti hanno voluto vedere una frecciata ad Alberto Matano quasi a voler calcare la differenza di comportamento e di modo di fare tra i due uomini.

Lorella Cuccarini si è mostrata molto ferita dal modo di fare di Alberto Matano e c’è da scommettere che tornerà sull’argomento quando sarà ospitata in qualche trasmissione televisiva.