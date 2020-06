Anna Falchi prende posizione, si schiera con Lorella Cuccarini e dice: “Nessuno può …”

0 SHARES Condividi Tweet

Anna Falchi ha iniziato una nuova avventura su Rai Uno accanto a Beppe Convertini con la trasmissione “C’è tempo per”.

La trasmissione che andrà in onda tutta l’estate si occupa di un argomento molto delicato: gli uomini e le donne che hanno superato i 60 anni.

Anna Falchi è molto contenta di questa sua nuova avventura che sta affrontando con tanto gioia ma anche impegno e dedizione.

Anna Falchi e la sua nuova trasmissione

Anna Falchi prima che iniziasse la sua nuova avventura televisiva aveva rilasciato un’intervista a SuperGuida Tv, durante la quale aveva avuto modo di spiegare quale fosse il suo stato d’animo rispetto a questo nuovo impegno lavorativo e aveva detto: “La prendo con uno spirito di sana incoscienza”.

Anna Falchi che ha iniziato questa nuova trasmissione insieme a Beppe Convertini, è molto entusiasta e durante la prima puntata ha avuto come ospite una scoppiettante Marisa Laurito.

Poi durate la puntata c’è stato modo di parlare anche del terribile incidente occorso ad Alex Zanardi.

Anna Falchi difende Lorella Cuccarini

Prima di iniziare questa nuova sfida televisiva, Anna Falchi ha rilasciato una bella intervista durante la quale ha espresso molto chiaramente la sua opinione a proposito della vicenda che ha riguardato Lorella Cuccarini e cioè l’esclusione dalla prossima edizione de Vita in diretta.

Tra l’altro poco prima che finisse “Vita in diretta” Lorella Cuccarini aveva voluto avere ospite proprio Anna Falchi e le due donne si erano trovate molto bene a chiacchierare.

E poi, a proposito dell’esclusione di Lorella Cuccarini dalla prossima edizione di “Vita in diretta” aveva detto: “È una grande professionista e nessuno può toglierle i gloriosi 40 anni di carriera. Forse si è esaurita una trasmissione ma per il resto sono scuse. Io mi auguro che possa trovare un’altra collocazione. Per il resto, sono solo polemiche. Lei non è una raccomandata, anzi tutt’altro. Parla il suo curriculum e io sono dalla sua parte“.

Anche Beppe Convertini saputa la notizia dell’esclusione di Lorella Cuccarini aveva detto in sua difesa che lei è “la più amata dagli italiani“.

Ora Lorella Cuccarini, almeno per il momento, è uscita di scena e anche lei salutando il suo pubblico ha detto “non so dove e non so quando ci rivedremo!”.

La sua uscita di scena è stata accompagnata da tante polemiche che hanno riguardato il suo compagno di viaggio Alberto Matano da lei definito un maschilista dall’ego spropositato.

I due non si sono neppure salutati a fine trasmissione e questa la dice lunga sulle tensioni che ci sono state durante tutto l’anno di messa in onda della trasmissione.