Stefano De Martino, presunto flirt con una conduttrice più grande di lui, il comico Peppe Iodice: “Ho saputo che ti piacciono le vecchiarelle” e De Martino: “tu non devi …”

Ieri sera è andata in onda un’altra puntata del seguitissimo programma targato Rai , “Made in sud” condotto da Stefano De Martino.

In questi giorni Stefano De Martino è al centro del gossip perché si racconta che, dopo una furiosa lite a casa , tra le mura domestiche con la moglie Belen con la quale aveva recuperato il rapporto, ha fatto le valigie ed è andato via.

La reazione di Belen

Dopo la separazione, Belen ha continuato ad apparire sui social molto sofferente e ha detto parole sibilline del tipo “Io mantengo le promesse ma non ho scritto in fronte scema” mentre lui ha preferito il silenzio dicendo che tale atteggiamento defilato era dato non dal rispetto ma dalla discrezione. E a quel punto si sono cominciate a rincorrere le voci delle cause della separazione , da una parte c’è chi diceva che dipendeva dalla troppa ingerenza della famiglia di Belen nella vita della famiglia De Martino, altri che De Martino non era stato fedele a Belen e che non era la prima volta che accadeva un tradimento.

La verità, chiaramente, non è venuta fuori perché solo loro sanno esattamente come è andata la loro storia e il perchè della rottura della famiglia per la seconda volta.

La battuta del comico a Stefano

Ieri sera durante la puntata di “Made in sud” il comico Peppe Iodice ha fatto una battuta a Stefano De Martino a proposito del suo matrimonio, del suo rapporto con Belen e dei presunti tradimenti.

Peppe Iodice ha ripreso le voci e i pettegolezzi che asseriscono che Stefano De Martino abbia tradito Belen con una conduttrice molto più grande di lui e gli ha detto: “Non voglio fare gossip, ma una domanda te la devo fare: ma veramente ti piacciono le vecchiarelle, le milf? Fai il zuzzusiello, chi è questa conduttrice, dici, dai dici…”.

Stefano De Martino non si è tirato indietro dal rispondere a questa battuta e ha detto: “Ma sono fake news, non devi leggere il web”, ma Peppe Iodice ha aggiunto: “Io so che negli ospizi si parla solo di te, ma non facciamo gossip”.

La donna a cui si alludeva quando il gossip ha parlato di questo tradimento era Maria Rosaria Leone che ha voluto smentire in modo secco e deciso e ha detto: “Non riesco a capire il perché di questa fake news. Io ho lasciato lo spettacolo da tempo e non c’entro nulla”.