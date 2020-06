Mara Venier nella bufera, lei “non me ne frega niente” e la Rai …

0 SHARES Condividi Tweet

Domenica pomeriggio è andata in onda l’ultima puntata, di questa stagione di Domenica In.

Quest’anno è stato particolarmente difficile, per Mara Venier arrivare fino alla fine della edizione perché diverse sono state le vicende che hanno reso decisamente duro l’inverno e la primavera e cioè il covid-19 e le conseguenze che ne sono derivate.

La forza Di Mara Venier

Mara Venier ha raccontato di essere stata molto preoccupata per la salute del marito, di aver avuto paura per sè stessa e di aver provato un dolore grandissimo e cioè quello di non aver potuto abbracciare, per tantissimo tempo, l’ultimo nipotino.

Poi Mara Venier ha avuto anche l’infortunio al piede e nonostante il dolore fortissimo, ha deciso, comunque, di andare avanti nella conduzione e seduta, fasciata e dolorante ha, comunque, condotto ogni domenica la sua Domenica In.

Domenica è andata in onda l’ultima puntata e Mara Venier ha deciso di avere come ospite una sua grandissima amica, Romina Power.

Romina Power, nonostante il dolorosissimo lutto che l’ha colpita pochi giorni prima, la morte della sorella, ha deciso di esserci perché ci ha tenuto a precisare che, quando prende un impegno mantiene sempre la parola data.

Non me ne frega niente

Mara Venier ha intervistato Romina Power che ha raccontato quanto stia soffrendo per la morte della sorella e secondo lei non è naturale che muoia prima la sorella più giovane e poi ha detto: “ Quando prendo un impegno non mi sembra giusto cancellare questo impegno con te. Ci darà l’occasione di ricordare quanto era speciale mia sorella… Non è giusto che la vita venga tagliata così. Lei era la più spirituale di noi, ci ha insegnato a tutti a meditare. La spiritualità ce l’ha insegnata lei”.

Mara Venier si è tanto commossa per le parole dell’amica e nel vedere il suo forte dolore ha deciso di volerla abbracciare nonostante le norme anticovid impediscano contatti ravvicinati, figuriamoci abbracci.

Mara Venier, ha abbracciato Romina Power e poi ha esclamato: “Non me ne frega niente del fatto che non ci dovremmo abbracciare, io ti abbraccio lo stesso”.

Ma la dirigenza della Rai non ha apprezzato né il gesto nè le parole pronunciate e ha detto, nella persona di Riccardo Laganà, membro del CdA Rai: “Si chiede il giusto rispetto delle ferree regole sul distanziamento fisico anti-covid19. Quel ‘non me ne frega niente’ è uno schiaffo, su Rai1, alle leggi, al lavoro della TF aziendale ed a tutti i colleghi/e che lavorano a rischio contagio. Tutto ciò è inaccettabile”.