Romina Power dice di Albano, ho sempre preferito lui a Omar Sharif e Mara Venier: “ma come è possibile?”

Ieri, 28 giugno è andata in onda l’ultima puntata di Domenica In di questa stagione che ha avuto al timone una strepitosa Mara Venier.

Mara Venier, infatti, nonostante tutte le difficoltà che ci sono state in quest’anno, dalla pandemia e a tutti i timori che ne sono conseguiti, ai suoi problemi di salute e cioè la frattura al piede è andata avanti più convinta che mai sostenuta dal suo pubblico che l’ha sempre incoraggiata e le ha dato la forza di resistere anche quando avrebbe avuto voglia di mollare come ha ammesso lei stessa. Alla fine, però, è stata ripagata di tutti i sacrifici e ha vinto lei con una trasmissione che ha portato a casa degli ottimi risultati.

L’intervista a Loretta Goggi

Ieri, per l’ultima puntata Mara Venier ha avuto come ospiti due sue grandi amiche, Loretta Goggi e Romina Power. Loretta Goggi ha raccontato di quanto ancora la faccia soffrire l’assenza di suo marito Gianni e che per questo non riesce nemmeno a cantare più le canzoni che cantavano insieme.

L’assenza per lei è dolorosissima e abituarsi a vivere senza è quasi impossibile.

L’intervista a Romina Power

Quando poi è stata la volta di Romina Power, innanzitutto, ha voluto ricordare la sorella scomparsa pochi giorni fa e ha detto: “Era molto brava a recitare, le piaceva il teatro, aveva avuto una parte in un film con Dennis Hopper, se avesse avuto più ambizione sarebbe stata una grande attrice”.

E poi, a proposito del periodo in cui anche lei recitava ha detto: “Mi arrivavano proposte importanti, anche un film con Omar Sharif e mettendo a posto le mie cose ho ritrovato una lettera in cui mia madre non poteva credere che preferissi recitare con Al Bano invece che con Omar”.

Infatti, Romina Power, ha detto che la mamma le ripeteva: “Come fai a preferire Al Bano a Omar Sharif?”

Mara Venier non è riuscita a non dire la sua e ha detto: “Eh, ma tua mamma mica aveva torto. Con tutto il rispetto per il tuo ex marito, Omar Sharif è Omar Sharif. Io ero pazza di lui”.

A quel punto Romina Power ha detto: “Pure io. Anche se devo dire che conoscendolo mi ha delusa perché recitava solo per avere i soldi per giocare a carte”.

Insomma, le confidenze tra amiche sono diventate oggetto di un’intervista molto piacevole e divertente durante la quale non sono mancate anche gaffe.