Domenica In, Mara Venier controbatte a Loretta Goggi ma lei, incredula, la fredda con una risposta

Ieri è stata l’ultima puntata di Domenica in condotta da Mara Venier che ha riscosso un successo incredibile in termini di pubblico e di ascolti.

Mara Venier è stata una bravissima padrona di casa che è riuscita ad andare avanti con tutta se stessa nonostante la pandemia e tutti i timori che ne derivavano e i suoi personali problemi di salute che nelle ultime puntate l’hanno costretta ad una conduzione con un piede ingessato.

Mara Venier, da grandissima professionista quale è, andata avanti lo stesso e ha saputo regalare momenti di leggerezza anche nei giorni più difficile a causa del covid- 19.

Ora Domenica in è finita ma la Venier pensa già alla conduzione della edizione dell’anno prossimo e pare che abbia già deciso che al suo fianco vuole Stefano De Martino del quale ha detto in una recente intervista “per me è stata una rivelazione”.

L’ultima puntata di Domenica In

Ieri è stato il momento dei saluti e dei ringraziamenti e Mara Venier ha voluto ringraziare anche chi le ha fatto del male perché, ha spiegato, proprio quelle persone l’hanno resa ancora più forte.

Mara Venier si è commossa ma ha potuto salutare il suo pubblico con un arrivederci dopo aver dato davvero tutta se stessa a questa edizione che , per diversi versi l’ha messa, più volte, alla prova.

L’intervista a Loretta Goggi e Romina Power

Ieri Mara Venier ha avuto come ospite Romina Power e Loretta Goggi e, durante l’intervista sia la Venier sia la Power sono incorse in due gaffe clamorose ai danni di Loretta Goggi.

Loretta Goggi ha detto: “Non canto le canzoni che mi ricordano Gianni”, perché il dolore per la morte del marito è molto grande.

La Venier ha, però, risposto: “Però Romina Power canta ancora le canzoni con Albano”.

A quel punto la Goggi ha risposto: “Ma lui è ancora vivo”.

Poi Loretta Goggi ha raccontato: “Con mio marito siamo stati insieme 32 anni” e Romina Power “ Che coraggio”, a quel punto è intervenuta Mara Venier che ha esclamato “Ma che stai a dì!”.

La chiacchierata, a prescindere da questi due momenti un po’ particolari, è stata davvero piacevole , infatti, le due ospiti hanno raccontato aneddoti della loro lunga vita personale e professionale molto gradevoli e divertenti.

Romina Power ha anche raccontato della morte della sorella spiegando che è contro natura che muoia prima la sorella più piccola e che non poteva avere sorella migliore.