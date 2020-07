Lorella Cuccarini torna in Rai dal portone principale, la prima serata del sabato sarà sua, Alberto Matano non…

0 SHARES Condividi Tweet

La stagione televisiva si è conclusa con i fuochi d’artificio.

Se durante tutta la stagione di Vita in diretta si bisbigliava che tra i due conduttori, Lorella Cuccarini e Alberto Matano non corresse buon sangue, le puntate del programma sembravano smentire tali rumors perché i due apparivano sempre sorridenti e rilassati e si spalleggiavano. Tutto questo era solo apparenza e l’abbiamo scoperto, abbastanza brutalmente, leggendo la lettera che Lorella Cuccarini ha scritto e ha reso pubblica poco prima che iniziasse l’ultima puntata de Vita in diretta. Infatti, appena cominciata la puntata, il gelo tra i due conduttori era palpabile.

E se alla fine tra tutte le persone da ringraziare Alberto Matano ha nominato anche Lorella Cuccarini, lei il nome di Alberto Matano non l’ha mai fatto.

Le accuse della Cuccarini a Matano

La Cuccarini ha accusato Matano di essere un maschilista dall’ego smisurato ma lui non ha controbattuto in alcun modo. Invece, è stata resa pubblica una lettera scritta dalla donne che compongono la redazione di Vita in diretta che si sono schierate con Alberto Matano prendendo e distanze da ciò che ha scritto la Cuccarini contro il collega.

Tutte le donne della redazione hanno firmato la lettera pro Matano tranne una, Antonella Delprino che ha giustificato la sua mancanza di firma in calce alla lettera dicendo che lei preferisce dire cosa pensa direttamente a Lorella e Alberto e che non vuole che la sua opinione diventi di dominio pubblico.

Il ritorno di Lorella i tv

Dopo l’esclusione di Lorella Cuccarini dalla conduzione della prossima edizione de Vita in diretta che vedrà come unico padrone di casa Alberto Matano, si pensava che la Cuccarini fosse stata messa da parte e il web si è rivoltato contro la Rai chiedendo a gran voce Lorella Cuccarini in tv. Ma è notizia di queste ultime ore che la Cuccarini tornerà in tv e anche dal portone principale e cioè pare che le verrà affidata la prima serata del sabato sera. Altri rumors, tutti da confermare, parlano di una coconduzione accanto al grande Pippo Baudo, che ha anche lanciato la Cuccarini in tv in un proseguo di Fantastico.

Questi rumors sono tutti da confermare ma stanno prendendo sempre più consistenza.

Si dice che sia stata registrata già una certa incredulità da parte di Alberto Matano che pare sia rimasto poco felice di questa novità, quasi un premio a Lorella Cuccarini. Voci dicono che Matano non abbia gradito questa scelta.