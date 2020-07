Simona Ventura posta una foto in bikini e il web la inonda di commenti

0 SHARES Condividi Tweet

Simona Ventura è una donna in forma strepitosa.

Ha 55 anni e si tiene in splendida forma tenendo tanto al suo fisico ed essendo, da sempre, molto sportiva.

Quest’anno , probabilmente reduce da un allenamento invernale più rigido del solito, ha sfoggiato un bikini da urlo.

Ed è lei stessa a riconoscerlo postando una sua foto in due pezzi e corredandola dalla seguente scritta: «Alla fine faccio ancora la mia porca figura!»

La foto in due pezzi senza ritocchi

Simona Ventura che ha un account Instagram davvero molto seguito, ha deciso di postare una foto senza alcun ritocco che la ritrae nella sua splendida forma e ha voluto sottolineare quanto sia orgogliosa di avere, a 55 anni, un fisico così scolpito che certamente è frutto di sacrifici e rinunce. Ma , dopo aver lavorato tutto un inverno, può mostrare i risultati e dire con orgoglio così: “Estate 2020 #nofilter #nophotoshop. – Eccomi qui ad #Alassio in questa #Estate particolare, fiera dei miei #55 anni. È una scelta forte, visto che ormai viviamo in un mondo ossessionato dall’essere perfetti, cancellando ogni difetto (perlomeno superficialmente). Io che ho vissuto le mie esperienze di vita al momento giusto, ora, dopo quello che abbiamo passato, sono serena! Sapendo che, a parte la pancetta che davvero è difficile debellare (soprattutto perché alla fine, sono una buona forchetta 😂) faccio ancora la mia porca figura 😂😂. Non abbiate paura, poiché ognuna di noi ha la sua immensa bellezza! ♥️”.

La personalità di Simona Ventura e gli amori

Simona Ventura ha, dunque, voluto dare un messaggio forte ai suoi follower e cioè che bisogna tenerci al proprio fisico prendersene cura e amarlo ma, alla fine, non vergognarsi delle piccole imperfezioni che tutti hanno.

Mostrare con orgoglio anche quel filo di cellulite o di pancetta che rende più umani e veri. E poi, sottolineando di essere una buona forchetta ha, in ogni caso, voluto anche dire che mai rinunciare, con moderazione, ai piaceri della tavola.

Insomma, un messaggio forte e vero che viene da una donna che in passato ha anche sofferto molto ma che si è sempre saputa rialzare. Dopo una storia finita con l’ex marito Stefano Bettarini, tre figli di cui una adottata, un altro grade amore con il Carraro, figlio del marito di Mara Venier, ora Simona Ventura pare abbia trovato serenità e stabilità accanto a Giovanni Terzi.

Il web l’ha inondata di complimenti e certamente si sarà sentita molto gratificata.