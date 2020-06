28enne si laurea, prende la moto, va a sbattere contro un cantiere e muore

0 SHARES Condividi Tweet

Un ragazzo di soli 28 anni, ieri, lunedì 29 giugno si è laureato.

Il ragazzo, che era di Sesto Fiorentino, questa mattina alle 3.20 ha preso la sua moto e, arrivato a piazza Cestello, ha finito la sua corsa contro un cantiere e ha perso la vita.

I sanitari che sono subito accorsi non sono riusciti in alcun modo a salvarlo.

Erano le 3.20 quando il ragazzo per cause in corso di accertamento è scivolato e per lui non c’è stato nulla da fare.

Le forze dell’ordine sono al lavoro per capire cosa sia accaduto.