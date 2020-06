Maria Elena Boschi bacia Giulio Berruti e il fotografo fa una rivelazione: “Questi personaggi sanno…”

0 SHARES Condividi Tweet

La coppia dell’estate, pare, siano proprio loro, Maria Elena Boschi e Giulio Berruti.

La coppia viene spesso fotografata in giro, nei ristoranti e a passeggio e, alcune volte, viene colta anche mentre si scambia tenere effusioni.

Il fotografo cosa dice di loro

Recentemente Maria Elena Boschi e Giulio Berruti sono stati fotografati ai Parioli e, durante la trasmissione radiofonica, Un Giorno da Pecora è intervenuto il fotografo che li ha immortalati e ha dichiarato: “La foto è stata scattata in un noto quartiere di Roma, i Parioli, in cui la coppia era a cena con il padre di lui. Hanno cenato tranquillamente, poi hanno portato a spasso il cane di Giulio, che si chiama Browning“.

Qualcuno ha provato ad insinuare il dubbio che non sia una vera coppia ma che abbia deciso di inscenare il tutto a scopi pubblicitari.

Invece la conferma che sono davvero innamorati la dà, indirettamente il fotografo, infatti, sempre durante la trasmissione “Un giorno da pecora” i due conduttori Geppi Gucciari e Giorgio Lauro hanno rivolto al fotografo una domanda ben precisa e cioè se i baci che i due si scambiano sono baci veri o no.

Il fotografo ha risposto così: “Se lo sia stato non lo possiamo dire perché non ne abbiamo la prova certa”. Però, poi ha aggiunto: “Ma si. Sono due belle persone”.

Questi personaggi sanno come comportarsi

La coppia formata da Maria Elena Boschi e Giulio Berruti pare non sia una coppia freschissima ma che i due si frequentino da un po’ di tempo.

Infatti, il fotografo aggiunge a questo proposito: “la notizia noi l’abbiamo saputa da un po’ di tempo, ma questi personaggi sanno come comportarsi. Ma magari si frequentano da tempo”.

L’estate, si sa, facilita la nascita di nuovi amori; quello che è da vedere è se poi continuano nel tempo o i primi freddi autunnali mettono la parola fine. Però, poi ci sono anche le coppie che d’estate scoppiano come quella formata da Stefano De Martino e Belen che è scoppiata per la seconda volta e pare difficile che li si ripotrà vedere ancora insieme se non per il figlio Santiago.

I due tornando insieme avevano fatto sognare tante persone ma più di tutti aveva dato gioia al figlio Santiago.

Difficilmente dopo questa seconda rottura i due potranno recuperare, ancora una volta, il loro rapporto.

Aspettiamo, dunque, di vedere il futuro di questa neo coppia formata da Maria Elena Boschi e Giulio Berruti.