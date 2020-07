E’ ancora emergenza Covid-19, focolaio in un aereo atterrato a Roma, 21 passeggeri positivi

0 SHARES Condividi Tweet

L’unità di crisi del Lazio dopo la verifica della positività di 21 passeggeri postivi sul volo Dacca-Roma ha chiesto al Ministro della Salute di sospendere i voli in arrivo e in partenza per il Bangladesh.

Il ministro Speranza, in accordo con il ministro degli Esteri, ha disposto il blocco dei voli per e dal Bangladesh per i prossimi 7 giorni.

L’aereo con 21 passeggeri positivi è atterrato a Fiumicino con a bordo in totale 215 passeggeri.

Il Ministro ha così diffuso la notizia del blocco degli aerei in arrivo dal Bangladesh: “Ho appena disposto la sospensione dei voli in arrivo dal Bangladesh a seguito del numero significativo di casi positivi al covid 19 riscontrati sull’ultimo aereo arrivato ieri a Roma. La quarantena per chi viene da Paesi extra UE ed extra Schengen è già prevista ed è confermata. Ma dopo tutti i sacrifici fatti non possiamo permetterci di importare contagi dall’estero. Meglio continuare a seguire la linea della massima prudenza”.

A Roma erano stati registrati ieri altri 12 nuovi casi di persone positive sempre provenienti da Bangladesh.